- Polizist unter Mordverdacht

- Schule fürs Leben - das THEMA-Experiment bewegt

- Tracht – Zwischen Kommerz und Tradition

Polizist unter Mordverdacht Seit vergangenem Montag waren eine hochschwangere Frau und ihr zweijähriger Sohn abgängig, vermisst gemeldet von ihrem Lebensgefährten. Die Freunde der fünfundzwanzigjährigen Kärntnerin, die mit ihrem Freund in Wien gelebt hat, haben über soziale Netzwerke um Hinweise gebeten. Freitag nachmittag dann die schreckliche Wendung: Aus dem Vermissten- wird ein Mordfall.

Der Lebensgefährte, ein dreiundzwanzigjähriger Polizist, gesteht, seine Freundin und den gemeinsamen Sohn in der Wohnung in Wien Margareten getötet zu haben. Anschließend soll er mit dem Auto nach Trofaiach in der Steiermark gefahren sein und die Leichen in einem Wald abgelegt haben. Christoph Seibel recherchiert die Hintergründe dieser Tat.

Schule fürs Leben - das THEMA-Experiment bewegt Vor zwei Jahren hat THEMA ein einzigartiges Schul-Projekt gestartet: Jugendliche des Gymnasiums Rahlgasse sind auf Jugendliche der Neuen Mittelschule Gassergasse getroffen. Fast alle Schülerinnen und Schüler der Gassergasse haben Migrationshintergrund. Einer dieser Schüler war Asip. Vor fünf Jahren ist er mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet, sein Vater ist bei einem Bombenangriff der Taliban getötet worden. In Österreich ist Asips Talent zum Läufer entdeckt worden, er ist Jugendstaatsmeister im 800- und 1000-Meter Lauf geworden.

Trotzdem hat den Fünfzehnjährigen immer die Angst des Scheiterns begleitet, vor allem wegen seines sprachlichen Defizits. Doch "Schule fürs Leben" hat Asips Leben verändert: Heute ist er siebzehn und macht eine Lehre zum Fitnesstrainer. Die Schauspielerin und Autorin Angela Schneider hat ein Theaterstück über Asip geschrieben, das an mehreren Theatern in Österreich und Deutschland aufgeführt wird. Christoph Feurstein hat Asip zur Premiere in Potsdam begleitet.

Spendenkonto: "Schule fürs Leben“

Bankverbindung: BAWAG PSK

IBAN: AT41 1400 0001 1038 4068

BIC: BAWAATWW



Termine zum Theaterstück über Asip:



Theater Akzent: https://www.akzent.at/home/karten/abo/12plus/340/Asip--Jenny



Kleines Theater Salzburg:

https://www.kleinestheater.at/programm/stuecke/404/



Tribüne Linz:

https://res.seatlion.com/5812



Neue Bühne Villach:

Laufend Schulaufführungen direkt in den Klassenzimmern

Kontakt: office@neuebuehnevillach.at



Potsdam - Hans Otto Theater

http://www.hansottotheater.de/junges-theater/junges-theater-2016-2017/asip-und-jenny/

Tracht – Zwischen Kommerz und Tradition „Für mich ist das wie Hallstatt in China“, sagt Trachtenexpertin Gexi Tostmann, als sie mit THEMA die „Wiener Wiesn“ besucht, Billigtracht wohin man schaut. „Was wir hier sehen, ist die Spaßgesellschaft, die wollen eine Hetz‘ haben. Da ist nichts Politisches dabei“, ist Tostmann überzeugt. „Wenn ich mir das in Wien anschaue, dort passt das gut hin, aber zu uns sicher nicht. Ins Salzkammergut sowieso nicht“, wehrt Maria Graf aus St. Wolfgang am Wolfgangsee ab.

Sie trägt Dirndl so oft es geht. Ihre ganze Familie engagiert sich in Trachtenvereinen, beim Schuhplatteln oder bei der Blasmusik.

Dass das Dirndl aber nicht nur Tradition ist, wird weder in Wien, noch in St. Wolfgang so gesehen. Dabei hat die Bedeutung der Tracht eine bewegte Geschichte hinter sich. Lange mussten Dirndl-Trägerinnen daran arbeiten, das Kleid von seiner Vereinnahmung durch die Nazi-Ideologie zu befreien. Andrea Poschmaier und Susanne Krischke berichten.