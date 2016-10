Julia - Wege zum Glück Kapitel 238

Nach Monaten der Trennung trifft Julia ihre Mutter wieder. Ein gemeinsames Gespräch bestärkt Christa in der Hoffnung, sich mit ihrer Tochter aussöhnen zu können. Als Christa großes Interesse an Tobias zeigt, reagiert Birgit eifersüchtig. Die Rückkehr Julias aus Südafrika wird in Falkental positiv aufgenommen. Der einzige, der keine Wiedersehenfreude zu empfinden scheint, ist Frederik. Schadenfroh nutzt Viktoria die angespannte Situation für einen genüsslichen Triumph.



Koproduktion ZDF/ORF