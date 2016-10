ZIB

Die Polizei fasst den Terrorverdächtigen, der auch Kontakte zum IS gehabt haben soll, in Leipzig. / Der Chef der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Fritz Neugebauer tritt ab. / Das Land Kärnten ist seine HETA-Haftungen los, 99 Prozent der Gläubiger haben zugestimmt. / Heute letzte Sitzung des Hypo-Untersuchungsausschusses, nun erfolgt der Bericht an das Parlament. / Zweite TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump im US-Fernsehen. / Ein internationales Schiedsgericht verhandelt die Klage des schwedischen Energieriesen Vattenfall gegen Deutschland wegen des Atomausstiegs.