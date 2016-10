Zeit im Bild

Die Polizei fasst den Terrorverdächtigen, der auch Kontakte zum IS gehabt haben soll, in Leipzig - Dazu eine Schaltung nach Berlin / Zweite TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump im US-Fernsehen / Das Land Kärnten ist seine HETA-Haftungen los, 99 Prozent der Gläubiger haben zugestimmt / Der Chef der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Fritz Neugebauer tritt ab / Die Fraktion Sozialistische Gewerkschafter ist weiter gegen das Freihandelsabkommen CETA / Mit dem Buch „Papa, was ist ein Terrorist?“ versucht der marokkanische Schriftsteller Tahar Ben Jelloun seiner Tochter die Angst zu nehmen / Die Nordwestpassage ist immer länger befahrbar – jetzt soll es Luxuskreuzfahrten in die Arktis geben