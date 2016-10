Natur im Garten

Drei Wege ins Gartenglück

Biogärtner Karl Ploberger besucht den Garten einer Frau, die in jungen Jahren beschloss, nie wieder einen Garten zu betreten aber mittlerweile das "Garteln" als eine große Leidenschaft für sich entdeckt hat. Die gebürtige Schwarzwälderin Marita Makowitschka lebt in Langeck bei Lockenhaus im Burgenland, als sie ihren Mann Raimund kennen lernte ist sie nach Österreich übersiedelt. Ihr Garten besteht aus einem alten und einem neuen Teil und auf dem Grundstück befinden sich sogar zwei Häuser, Atelier und Wohnhaus. Für die leidenschaftliche Gärtnerin ist "ihr Garten das zweite Wohnzimmer, er beruhigt und inspiriert, und man kann in ihm schöne Plätze zum Verweilen finden". Es gibt zwei Staudenbeete und drei Wege, die sich durch den Garten ziehen. In der Nähe des Ateliers befindet sich ein Naturpool, das in den Sommermonaten von der ganzen Familie genutzt wird. Im zweiten und zugleich älteren Garten steht das eigentliche Wohnhaus, das von einer beeindruckenden Birke, einer Lärche und einer Fichte umgeben wird. Dieser Teil des Gartens ist eher im Landhausstil gestaltet und durch üppige, blühende Sträucher mit dem Rest verbunden. Marita richtet sich bei ihrer Gartenarbeit vor allem nach dem Mondkalender, will aber trotzdem nicht allzu sehr in die Natur eingreifen.

Im Gartenkalender ist nun Vollherbst: Kastanien und Eicheln sind reif, und Knoblauch kann gepflanzt werden, am besten den Einheimischen verwenden! Karl Ploberger zeigt wie einfach es ist Pilze zu züchten, man benötigt dafür nicht einmal einen Garten, Terrasse oder Balkon reichen vollkommen aus. Uschi widmet sich einem Herbstobst, der Birne und bereitet ein kaltgerührtes "Alexander-Chutney" zu.