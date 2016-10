Bis 2050 werden Latinos in den USA 35% der Bevölkerung ausmachen. Im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist es von größter Bedeutung, welcher Kandidat die Latinos am besten anspricht, denn sie könnten das Zünglein an der Waage sein. Die amerikanische Filmemacherin Roxanne Firas hat selbst mexikanische Wurzeln und zeigt, wie die Einwanderer ihre eigene Identität gefunden haben - als Latinos und als US-Amerikaner.