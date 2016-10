Die Wiener Alpen Region im Aufbruch

Hier befindet sich die Kreativwerkstatt „Gabarage“, die im Jahre 2002 gegründet wurde und die sich der Verwertung von Abfallprodukten verschrieben hat. Hier entstehen mit großem Einsatz und Kreativität trendige Einrichtungsgegenstände, coole Taschen und außergewöhnliche Accessoires. Viele davon gehen auf die Reise ins Wechselgebiet und zwar in eine Betreuungseinrichtung des Vereines „Der Grüne Kreis“: Im Hotel Binder können junge Frauen eine Drogentherapie machen und im Betrieb mitarbeiten. Einige Zimmer des ehemaligen Kurhotels wurden neu gestaltet, wobei berühmte Filme Pate standen. Es gibt ein Casablanca und ein Pippi Langstrumpf-Zimmer mit recycelten Produkten von Gabarage. Ein anderes Kunst- und Umweltprojekt ist in Schloss Wartholz am Fuße der Rax zu finden. Hier haben die sogenannten „Solarritter“ Station gemacht und unter dem Motto „Das Polareis schmilzt, das Solareis kommt“ Bioeis aus Solarenergie produziert und verkauft. Damit wollen sie den Menschen ihr Konsumverhalten und ihren Umgang mit Energie bewusst machen und ein Umdenken bewirken.

Am Hirschenkogel, südlich über dem Semmering Pass, ist für den Sommer ein Bikepark mit unterschiedlichen Strecken in allen Schwierigkeitsgraden, entstanden. Schon zweimal wurden hier die österreichischen Downhill-Staatsmeister-schaften ausgetragen.

Die weiteren Stationen der Rundreise sind die Schnapsbrennerei von Werner Kölbel und das Thermalbad von Bad Fischau. Rund 40.000.000 Liter Wasser fließen täglich durch beide Schwimmbecken, so dass sich das Wasser mindestens vier Mal am Tag erneuert und die Gäste den ganzen Tag höchste Wasserqualität ohne jeden chemischen Zusatz genießen können.



In einem idyllischen Garten gleich nebenan hat Judith Giefing ihre kleine Werkstatt. Sie hat sich dem Porzellan verschrieben und stellt in liebevoller Handarbeit Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände her.

Pflanzenliebhaber sollten den Besuch des Alpengartens auf der Rax nicht versäumen. Auf über 4000 Quadratmeter findet man hier die schönsten Vertreter der heimischen Bergflora, Edelweiß natürlich eingeschlossen.