Mehr als drei Jahre arbeitete Regisseur Jakob Brossmann an diesem vielfach preisgekrönten Dokumentarfilm über das Leben auf der "Flüchtlingsinsel", am Rande Europas.

Dabei beobachtet er eine kleine Welt, in der man gerade verzweifelt um Würde und Solidarität mit den afrikanischen Bootsflüchtlingen ringt.

DOKUMENTARFILM IN ÖSTERREICH



dok.at, die Interessensgemeinschaft Österreichischer Dokumentarfilm, ist der einzige professionelle Filmverband in Österreich, der sich gezielt für den Dokumentarfilm einsetzt.

Die Gruppe umfasst sowohl Regisseure und Regisseurinnen als auch Produktionsfirmen und versteht sich als film- und medienspezifische Lobby der Dokumentarfilmschaffenden in Österreich.

