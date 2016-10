Zurück zur Natur Rund um Zwettl

Zwettl und seine Umgebung werden gerne als Mittelpunkt des Waldviertels bezeichnet. Von hier aus erkundet Maggie Entenfellner in einer neuen Ausgabe von "Zurück zur Natur" die besonderen Reize dieser Region. In Eisengraben trifft sie ein Ehepaar, das einen Bauernhof betreibt, wo Tiere zwar gehalten, aber nicht zu Lebensmitteln verarbeitet werden. In Weiten werken die beiden Schlossermeister Johann IV und Johann V Jindra. Bei ihnen gibt es, neben Kirchenkreuzen oder Gartentüren, auch verschiedenste Sonnenuhren, die hier zahlreich das Tal schmücken und auch in die ganze Welt exportiert werden. In einem fast 9000 Quadratmeter großen Garten in Friedersbach leben und werken Hafnermeister Martin Hrouza und seine Frau Manuela. Sie zeigen, wie imposante Keramiköfen verziert werden und gewähren Einblick in den alten Raku-Brennvorgang. Westlich von Zwettl in Hirschenwies, unweit der tschechischen Grenze, steht die Kristallglas-Werkstätte von Erwin Weber. Seine Familie ist seit Generationen mit dem Veredeln von Glas beschäftigt. Er zeigt, wie er von Hand die bekannten traditionellen Muster in edle Bleikristall-Gläser fräst.