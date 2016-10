Natur im Garten Drei Wege ins Gartenglück

Für die leidenschaftliche Gärtnerin ist ihr Garten "das zweite Wohnzimmer, er beruhigt und inspiriert und man kann in ihm schöne Plätze zum Verweilen finden“. Es gibt zwei Staudenbeete und drei Wege, die sich durch den Garten ziehen. In der Nähe des Ateliers befindet sich ein Naturpool, das in den Sommermonaten von der ganzen Familie genutzt wird. Im zweiten und zugleich älteren Garten steht das eigentliche Wohnhaus, das von einer beeindruckenden Birke, einer Lärche und einer Fichte umgeben wird. Dieser Teil des Gartens ist eher im Landhausstil gestaltet und durch üppige, blühende Sträucher mit dem Rest verbunden. Marita richtet sich bei ihrer Gartenarbeit vor allem nach dem Mondkalender, will aber trotzdem nicht allzu sehr in die Natur eingreifen.