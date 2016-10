Ivan Hicks ist wahrscheinlich der skurrilste Gartenkünstler Englands. Er kombiniert mit Humor und Leichtigkeit tiefgründige Philosophien und Weltanschauungen mit einem surrealen und mythischen Design. Sehr erdverbunden, bezieht er sich in seinem Schaffen auf die spirituelle Kraft keltischer Mythologie, wozu auch die Verehrung von Bäumen gehört.

In den 70er Jahren hatte Ivan Hicks Gelegenheit, einige führende Surrealisten persönlich kennenzulernen, und ihre Kunst hat tiefe Spuren bei ihm hinterlassen. So sind seine Gärten durchaus als Leinwand oder Bühne zu sehen, die er mit außergewöhnlichen Dingen ausstattet und bespielt.

Escapismus, die Flucht vor der Wirklichkeit, ist ein entscheidendes Motiv in den Gärten des Ivan Hicks. Er bietet dem Gartenbesucher Traum- und Gegenwelten an. Auch sein eigener Garten in der Grafschaft Dorset ist solch ein Platz. Voll mit skurrilen Skulpturen, die langsam von der Natur überwuchert werden.