Heimat Fremde Heimat

Exil-Chilenen, die Mitte der 1970er Jahre an diesen Ort kamen, gaben ihm den Namen. Damals wussten sie noch nicht, dass ihnen in den darauffolgenden Jahrzehnten weitere Schicksalsgenossen folgen werden. Wie sich Freud und Leid dort anfühlen und warum Macondo einen besonderen Platz in der Wiener Migrationsgeschichte einnimmt, darüber berichtet Tatjana Koren.

Viermal pro Woche treffen einander in Wien und Niederösterreich an die 60 Senioren mit ungefähr genauso vielen Schülerinnen und Schülern, um gemeinsam Hausaufgaben zu machen und vieles mehr.

Nicht wenige der etwa 300 Österreicher, die an der Seite der Terrormiliz Islamischer Staat kämpfen, wurden in österreichischen Justizanstalten radikalisiert.

„Möglich wurde das deshalb, weil sie wenig oder gar nichts über den Islam und den Koran wissen“ – so der muslimische Seelsorger Mehmet Isik. Er ist einer von österreichweit 43 ehrenamtlichen Islam-Seelsorgern, die an die 2.000 Muslime in heimischen Justizanstalten betreuen. Das ist allerdings nur in recht bescheidenem Ausmaß möglich. Mehr staatliche Unterstützung sei deshalb dringend vonnöten, meint Isik, damit eine Abkehr vom radikalen Islamismus tatsächlich möglich wird – berichtet Zoran Dobric.