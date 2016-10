Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Forschung fördern

Im Jahr 2006 wurde das Institute of Science and Technology Austria, kurz IST Austria, gegründet. Ziel war, dass Wissenschaftler naturwissenschaftlich-technische Forschungen auf höchstem Niveau betreiben sollen. Als Standort wurde das Gelände des ehemaligen Psychiatrischen Krankenhauses Gugging bei Klosterneuburg in Niederösterreich gewählt. Zehn Jahre später wurde diese Eliteuniversität, die zu den zehn besten Universitäten der Welt gehören sollte, evaluiert; dieser Bericht liegt dem Parlament vor. Was ist aus den ehrgeizigen Plänen geworden? Dagmar Wohlfahrt hat sich in Gugging bei Wien umgesehen.