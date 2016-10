Zeit im Bild

Fahndung nach Terrorverdächtigem in Deutschland / Vor dem TV-Duell Clinton/Trump. Dazu Live-Berichte aus Washington / Justizminister Brandstetter für Reform in der Justiz / Apotheker wollen E-Medikation übernehmen / Philippinischer Präsident international in der Kritik, im eigenen Land beliebt / Schuldzuweisungen nach Luftangriffen auf Trauerfeier im Jemen / Polizist soll Freundin mit Dienstwaffe getötet haben / Erinnerungen an Georg Danzer

