Seitenblicke Weekend

... und was sonst noch das Publikum interessierte ...

Was das Gesellschaftsleben diese Woche zu bieten hatte und worauf sich das ORF-Publikum am Nationalfeiertag freuen kann, präsentiert Alexander Hofer. Mit der 3. Ausgabe von „9 Plätze-9 Schätze“ wird am 26. Oktober die Suche nach verborgenen Schönheiten Österreichs fortgesetzt. Diese Woche wurden die 9 Finalisten für die Show vorgestellt, gemeinsam mit den beiden Gastgebern, Armin Assinger und Barbara Karlich!

Am Ende der Weekend-Ausgabe dürfen wir sie noch zu einer kulinarischen Reise mit Thomas Stipsits einladen. Der wandlungsfähige Kabarettist und Schauspieler schlüpft dabei in eine Rolle, in der er noch selten gesehen wurde...