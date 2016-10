Um Himmels Willen Die Stimme des Herrn

Die Nonnen sind beunruhigt. Noch immer wissen sie nicht, was die drei Mönche, die sich bei ihnen einquartiert haben, in Wahrheit im Kloster wollen. Als Schwester Agnes dann auch noch beobachtet, wie einer der drei sich mit Weihbischof Kalkbrunner im Wald trifft, ist auch Hanna alarmiert. Denn wenn der Bischof ins Spiel kommt, ist meist auch Wöller nicht weit - und das ist in der Regel eher ein schlechtes Zeichen. Indes ist Ex-Novizin Tabea mit Lukas nicht so glücklich, wie sie eigentlich erwartet hatte.