Mordkommission Istanbul - Das Ende des Alp Atakan Erol Sander ermittelt in der Fernsehwelt

Der Mord an einem modernen Fernsehhelden erregt die Istanbuler Öffentlichkeit. Der Mann wurde kurz vor der Premiere seiner neuen Serie medienwirksam ermordet. Kommissar Mehmet Özakin muss sich durch ein Dickicht aus Lügen, Eitelkeiten und Machtgier kämpfen, ehe er den Täter überführen kann...

Der 11. Fall der beliebten Krimireihe am Bosporus ist gleichzeitig auch einer der komplexesten, den Kommissar Mehmet Özakin ( Erold Sander ) je lösen musste. Ehrenmorde werden hier glaubwürdig mit einem Blick hinter die Kulissen des TV-Geschäfts kombiniert. Archaische Gesellschaftsstrukturen in Anatolien prallen auf die relativ liberale Medienwelt. Herausgekommen ist ein gewohnt hochglanziger Krimi veredelt mit prominenten Gegenspielern Ulrike Folkerts und Charakterkopf Martin Umbach .

Das zurzeit bekannteste Gesicht der Türkei, Emrah Öztürk, wird vor laufender Kamera erschossen. Öztürk spielt den Titelhelden einer populären TV-Soap. Die Serie kassiert allerdings nicht nur Beifall. Wegen expliziter Sex- und Gewaltszenen liegen von konservativer Seite sogar Todesdrohungen gegen den Hauptdarsteller vor. Das Erstaunen aller ist groß, als sich herausstellt, dass nicht Öztürk selbst, sondern ein Double dem Anschlag zum Opfer gefallen ist. Offenbar ließ man den Mann ins offene Messer laufen. Er wusste nichts von den lebensbedrohlichen Anfeindungen. (Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung) DARSTELLER Erol Sander (Mehmet Özakin) Oscar Ortega Sanchez (Mustafa Tombul) Idil Üner (Sevim Özakin) Ulrike Folkerts (Ebru Dede) Martin Umbach (Emrah Öztürk / Fatih Yildirim) Kailas Mahadevan (Varol Tas) Ararat Mor (Mahmud Cihan) REGIE Thorsten Schmidt DREHBUCH Clemens Murath KAMERA René Richter Nathalie Wiedemann MUSIK Andreas Koslik

Istanbul-Premiere für Erol Sander

Erol Sander ("Die Liebe eines Priesters") spielt den smarten Ermittler Mehmet Özakin, eine Art „Brunetti von Istanbul“, der gegen das Verbrechen der Metropole am Bosporus ankämpft, aber auch gegen die Bürokratie und den Schlendrian seiner Landsleute. Dabei löst der passionierte Hobbykoch seine Fälle mit südländischem Charme und eckt permanent mit seinem Vorgesetzten an. Neben dem bewährten Ermittlerteam (Oscar Ortega Sánchez) ist Idil Üner erneut als Özakins Ehefrau Sevim zu sehen.

Für die Krimireihe "Mordkommission Istanbul" stand der gebürtige Türke Erol Sander das erste Mal in seiner Geburtsstadt Istanbul vor der Kamera.



