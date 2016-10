Um Himmels Willen Vollgas

Seit sich der junge Jonas bei einem Sportunfall am Rücken verletzt hat, sitzt er im Rollstuhl und versinkt in Depressionen. Um wieder Farbe in sein Leben zu bringen, versucht Schwester Hanna, einen Freund für Jonas zu finden. Ihr schwebt der lebenslustige Tim vor, der schon einige Male Bürgermeister Wöllers Auto "ausgeliehen" hat und dem daher Gefängnis droht. Sein Herz hat Tim allerdings am rechten Fleck. Indes treffen im Kloster drei Mönche ein, die ihre wahren Absichten vor den Nonnen vorerst verbergen.