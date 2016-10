Der Bulle von Tölz - Bulle und Bär

Der Tod des passionierten Jägers Frank Kufner versetzt ganz Bayern in Aufruhr. Denn die Obduktion hat ergeben, dass Kufner an den Folgen eines Bärenangriffs gestorben ist. Während sich die Jäger für die Bärenhatz rüsten und die Tierschützer auf die Barrikaden steigen, hat Benno seine eigene Theorie - und die hat nichts mit einem Bären zu tun. Vielmehr glaubt er an ein clever ausgetüfteltes Mordkomplott, an dem er selbst dann festhält, als er Meister Petz Aug in Aug auf einer Waldlichtung gegenübersteht.