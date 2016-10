Bürgeranwalt

BAUM UMGEFALLEN - WER HAFTET?

Auf einem Parkplatz der Stadt Klosterneuburg ist vor zwei Jahren ein Baum umgefallen und hat das Auto einer tschechischen Pflegerin stark beschädigt.



2.500 Euro hat sie für die Reparatur aus der eigenen Tasche bezahlt und versucht seither von der Stadt die Kosten ersetzt zu bekommen.



Doch die Stadt Klosterneuburg hat die Kontrolle der Bäume an eine Firma übergeben und sagt, sie sei nicht haftbar. Frau L. soll sich an die Firma wenden, doch auch deren Versicherung will nicht zahlen.