Vom Rebstock in die Presse - die Weinlese 2016 hat begonnen und wir waren im Kremstal mit dabei.

In Oberösterreich rettet ein junges Trio eine Alm in Großraming. Wir sind zu Gast beim 7. steirischen Milchfest und zeigen herbstlichen Urlaubsgenuss auf dem Bauernhof.

Wein-Lese 2016: Schnitt für Schnitt zum jungen Wein. Die Ernte hat begonnen: In den Weingärten des Landes schneiden in diesen Tagen tausende Lesehelfer die reifen Trauben von den Rebstöcken – auch wenn Spätfrost und intensive Niederschläge vielerorts für große Probleme und Schäden gesorgt haben.



Auch für die Weinbauern im Kremstal in Niederösterreich war es ein schwieriges Jahr. Dank intensiver Weingartenarbeit kann nun aber trotzdem qualitativ hochwertiges und vollreifes Traubenmaterial geerntet werden. Hier sind Weißweine wie der Grüne Veltliner und der Riesling vorherrschend; der gebietstypische Kremstal DAC, ein würziger Grüner Veltliner und der elegante, mineralische Riesling werden „klassisch“ und als kräftige Reserve angeboten.



Kontakt:

Weingut Müller

Hollenburgerstraße 12

3508 Krustetten

Tel: +43 (0) 2739 2691

Alm-Retter. Drei junge Erwachsene haben in Großraming in Oberösterreich eine romantisch gelegene Almhütte gerettet: Sie bewirtschaften die Alm und bieten Wanderern selbst produzierte Lebensmittel.



Kontakt:

Mitte Mai bis 15. Oktober

Montag Ruhetag

Telefon: +43 (0) 680/1143142

Milch-Fest. Beim 7. Steirischen Milchfest in der Rachau standen das „weiße Gold“, für den Almabtrieb geschmückte Rinder und der traditionelle Steirerkas im Mittelpunkt.



Kontakt:

Bezirkskammer Murtal

Frauengasse 19

8750 Judenburg

Stroh-Heizung. Im niederösterreichischen Stetteldorf am Wagram wird eine von wenigen Biomasseanlagen in Österreich mit Stroh befeuert – ein Beispiel für die Nutzung erneuerbarer Energien.



Kontakt:

Hermann Resch

Obmann FWG Stetteldorf

Schlossstraße 10

3463 Stetteldorf am Wagram

Tel.: 02278/2713