Eco mit folgenden Themen

Kriminal-Tango: die Deutsche Bank und die Auswirkungen auf Österreich Billiger heizen: was bei Öl-, Gas- und Holzpreisen zu erwarten ist Bessere Preise: neue Strategien für Export-Weine

Noch halten alle Regierungen in Europa den Deckel drauf – aber der Krimi um die Deutsche Bank AG ist voll im Laufen. Seit die USA vom größten deutschen Kreditinstitut umgerechnet 12 Milliarden Euro Schadensersatzzahlungen wegen angeblicher Marktmanipulationen verlangen, brennt im Euro-Raum der Hut. Diese Summe kann selbst die mächtige Deutsche Bank nicht stemmen. ECO berichtet über die berechtigte Nervosität an den Märkten und über die Fehler und Machenschaften des Geldinstituts in Frankfurt. Und die möglichen Auswirkungen auf Österreich und die heimischen Anleger. Bericht: Katinka Nowotny und Günther Kogler