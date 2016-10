heute konkret

DVBT 2 | Abenteuer Escaperoom | Klimaschutzpreis Jury |

Durch die Sendung führt Martina Rupp

DVB-T 2 - Das neue Antennenfernsehen in HD – alles was man dazu wissen muss Für all jene, die nicht mit Kabel oder Satellit fernsehen, sondern mit einer Zimmerantenne, werden ab 27. Oktober 2016 die ORF-Programme und eine Reihe österreichischer Privatsender nun auch in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in HD zu empfangen sein. Der Empfang des alten Antennenfernsehens „DVB-T“ ist dann ohne Zusatzgerät nicht mehr möglich. Derzeit läuft eine große Info-Kampagne und – für Konsumenten besonders interessant – eine Aktion mit stark verbilligten Zusatzgeräten. Heute konkret zeigt, wie man das neue HD-Antennenfernsehen empfängt, wo man die Zusatzbox bekommt, was sie kostet und wie man sie anschließt. Der Experte der ORS, Michael Weber, steht auch nach der Sendung für Zuschaueranfragen telefonisch zur Verfügung.



Mehr Informationen zur HD-Umstellung



Gratis-Hotline: 0800 66 55 66



ORF-Teletextseite: 883



www.simpliTV.at/umsteigen

dazu live im Studio: Michael Weber, HD-Experte ORS --> SimpliTV umsteigen

Abenteuer Escaperoom Anderes Szenario - wenn der Bildschirm schwarz wird: Ein dunkles Büro. Keiner ist mehr anwesend. Als hätten alle Mitarbeiter die Firma fluchtartig verlassen. Nur Sie sind noch da. Die Türen nach draußen sind versperrt, und an der Wand tickt eine Bombe. Was jetzt? James Bond wüsste was zu tun ist, aber jetzt liegt die Zukunft der Welt in Ihren Händen. Und Sie haben nur eine Stunde Zeit um die Welt zu retten. Wie es weitergeht, sehen sie jetzt, in Teil 6 unserer Abenteuer Test-Serie. Marvin Wolf testet diesmal einen „Escape - Room“...