Julia - Wege zum Glück Kapitel 237

Tobias kehrt aus Südafrika zurück. Als Silke und Andreas die Neuigkeiten aus Afrika erfahren, reagieren sie schockiert. Nina macht Tim für den Zwischenfall am See verantwortlich, doch Tim ist unschuldig. In der Ferienwohnung kommt es zwischen Birgit und Tobias zu einem ersten Kuss, der jedoch jäh unterbrochen wird. Die beiden bekommen unliebsamen Besuch.



Koproduktion ZDF/ORF