ZIB

Zwei Millionen fliehen vor Hurrikan in den USA / Friedensnobelpreis geht an Juan Manuel Santos - Dazu eine Liveanalyse von ZIB-Außenpolitik-Chef Andreas Pfeifer / ÖBB übernehmen deutsche Nachtzüge / EU-Kommission mit Luftfahrtbranche unzufrieden / TUIfly-Flüge fallen aus / Börse: Unternehmen fliehen aus Wiener Börse / Schelling spricht auf Gemeindetag in Kärnten / Neue Ausstellung im Architekturzentrum Wien