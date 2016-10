Zeit im Bild

Beinahe 500 Tote in Haiti - In Florida fliehen Millionen vorm Hurrikan – dazu eine Schaltung in die USA / Friedensnobelpreis 2016 für den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos / Justizminister und Innenminister wollen ein verschärftes Fremdenrecht / Vorwürfe gegen Reinhold Lopatka wegen illegaler Parteienfinanzierung / Die Wiener Börse verliert immer mehr an Bedeutung / Polizist gesteht Morde an Freundin und gemeinsamem Sohn / Wie alt können wir werden – dieser Frage geht eine Studie nach / „Der Herzerlfresser“ hat Premiere im Wiener Akademietheater