heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

Uniformkameras sind in den USA, Großbritannien und Deutschland längst Usus. Die Erfahrungen zeigen, dass bei Amtshandlungen, die die Polizei mitfilmt, die Zahl an Übegriffen sinkt. Seit März läuft in Wien, Salzburg und der Steiermark ein einjähriges Pilotprojekt, bei dem die sogenannten "Bodycams" zum Einsatz kommen. Jetzt gibt es eine erste Zwischenbilanz. Lisa Lind mit den Details.

LKW Parkplatzstreit

Zumindest alle 35 Kilometer sollen LKW-Fahrer auf den österreichischen Autobahnen einen Rastplatz vorfinden. So auch in Seeboden am Millstättersee, wo man den kleinen Parkplatz ausbauen möchte. Womit die ASFINAG nicht gerechnet hat: Sie stößt dort auf regen Widerstand einer Bürgerinitiative. Denn ein LKW-Parkplatz in einem Tourismus- und Luftkurort? Enteignung der Anrainer? Das geht für die Bewohnerinnen und Bewohner zu weit. Judith Langasch berichtet.