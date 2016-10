heute leben

Wieviele Früchte sind in einem Fruchtjoghurt tatsächlich enthalten? Gerade bei teuren, kleinen Früchten, wie Heidel-oder Erdbeeren ist es meist nur ein winziger Anteil – oft werden billige Cranberries zugemischt, damit die Konsumenten in ihrem Joghurt wenigstens etwas fruchtiges zum Beißen haben. Unser wissenschaftlicher Koch, der Molekularbiologe Fritz Treiber, bereitet live im Studio ein solches Fruchtjoghurt praktisch ohne Früchte – dafür mit Aroma und Co. zu.

Als Gerhard Höllerich wurde er 1943 in der Nähe von München geboren, als Roy Black war er ab den 1960er Jahren ein Star am Schlagerhimmel und 1990 wurde er als Lennie Berger Hoteldirektor in der Fernsehserie „Ein Schloß am Wörthersee“

Roy Black, der am 9. Oktober 1991 mit 48 Jahren überraschend starb, ist auch 25 Jahren nach seinem Tod bei seinen Fans unvergessen. Wir haben uns auf Roy Blacks Spuren rund um den Wörthersee begeben.