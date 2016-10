Die Rosenheim-Cops Der Club des toten Dichters

Marie Hofer und Frau Stockl sind in kultureller Mission unterwegs. Gemeinsam wollen sie den japanischen Dichter Shiki Masaoka, der in der Künstlerpension Daritz residiert, zu einem Vortrag in der Musikakademie überreden. Doch die Damen kommen leider zu spät. Kurz vor ihrem Besuch wird Masaoka in seinem Hotelzimmer offenbar im Affekt erstochen. Masaoka hatte in Rosenheim Haiku-Gedichte gelehrt und dabei vielen seiner Schülerinnen den Kopf verdreht. Gleich mehrere Damen geraten daher unter Tatverdacht.