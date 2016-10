Julia - Wege zum Glück Kapitel 236

Frederik hat Viktoria ein erstaunliches Angebot gemacht. Er ist über sich selbst überrascht, hält aber an der getroffenen Vereinbarung fest. Während Tim wegen seiner Mietrückstände ins Strudeln gerät, gilt Ninas größte Sorge ihrer kleinen Tochter Paula. Unerlaubt spielt das Mädchen am See. Als sie ihren Ball aus dem Wasser fischen will, gerät sie in tödliche Gefahr.



Koproduktion ZDF/ORF