Sollen Asylwerber 5-Euro-Jobs übernehmen dürfen? Darüber streiten Gemeinden, Ministerien, Wirtschaft und Gewerkschaft. Würde dadurch in Österreich ein Heer an Hilfsarbeitern entstehen und käme es zum Verdrängungswettbewerb am Arbeitsmarkt, oder wäre es ein wertvoller Beitrag zur Integration? Ein Bericht von Alexander Sattmann und Ernst Johann Schwarz. Live zu Gast im Studio ist Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer.

Expertinnen und Experten sehen Gesundheitszentren als Kernelemente der medizinischen Versorgung in der Zukunft. Doch nicht nur in Großstädten stößt dieses Modell auf Widerstand, auch in dünn besiedelten ländlichen Regionen wie dem steirischen Mariazell. Nach jahrzehntelangen Debatten wurde dort das Krankenhaus endgültig zugesperrt. Zu unwirtschaftlich, zu wenig Patientinnen und Patienten in einer Region mit nur rund 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einer Fläche fast so groß wie Wien. Aus dem Spital wird jetzt ein Gesundheitszentrum, eine Gemeinschaftspraxis mit mehreren Ärztinnen und Ärzten, die die medizinische Erstversorgung im Wallfahrtsort garantieren soll. Es ist ein Vorzeigeprojekt des Landes und Teil der Gesundheitsreform in der Steiermark. Am Ende sollen 90 solcher Zentren entstehen, die auch den drohenden Landärztemangel ausgleichen sollen. Gegenwind kommt von der Ärztekammer, sie torpediert das Modell Mariazell mit rechtlichen Einwänden.



Im Mariazellerland kommt das gar nicht gut an, berichtet Margit Schuschou.