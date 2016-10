WELTjournal Propagandakrieg – der Kampf um unsere Meinung

Nicht nur in Russland und China, sondern auch in westlichen Demokratien werden Nachrichten gefiltert und selektiert. Massenmedien präsentieren scheinbar stimmige Erklärungsmuster, wer Aggressor und wer Opfer ist, wer auf der Seite der Guten steht und wer auf jener der Bösen – die Realität ist meist viel komplexer.

WELTjournal-Reporter Patrick Hafner legt die teils widersprüchliche Berichterstattung am Beispiel der zum Absturz gebrachten Passagiermaschine MH17 und des Ukraine-Kriegs offen. Der Kampf mit militärischen Mitteln setzt sich fort im Kampf um die öffentliche Meinung. Die russische Regierung beeinflusst die öffentliche Meinung in erster Linie durch das Staatsfernsehen, aber auch die internationalen Leitmedien müssen sich den Vorwurf der Einseitigkeit gefallen lassen, selbst wenn sie für sich in Anspruch nehmen, auf der moralisch richtigen Seite zu stehen.