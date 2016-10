heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Rückruf Gasherd

Produktrückrufe gibt es fast täglich. Seit gestern wird ein Gasherd der Firma Bosch Siemens zurückgerufen. Grund ist ein Gasanschlussteil, der kaputt sein könnte. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einer Explosion kommen. 1.160 Geräte wurden in Österreich verkauft. Fragt sich: Wie kann das passieren und welche Rechte habe ich in so einem Fall? Lisa Lind hat die Details.