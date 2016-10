heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pichner

Zu Gast im Studio : Andreas Pfeifer

Christoph Fälbl

Das erste gemeinsame Programm von Christoph Fälbl und Jürgen Vogl ist ein Ereignis, so oder so. Albern oder bodenlos gewitzt handelt SO ODER SO von dem immerwährenden "Sowohl als Auch", dem nervtötenden "Ja, aber" und dem bornierten "Wenn du so, dann ich so" unserer Welt. Aber auch von der Einzelsocke, der Registrierkasse und ihren Gravitationswellen. Alles wird gut, aber nix is fix. Denn selbst das Diesseits soll ja "oasch" UND "supi" sein. „heute leben“ berichtet von der Premiere