Schlosshotel Orth Späte Einsicht

Die Hochzeit von Fanny und Vinzenz soll feierlich in der Kirche nachgeholt werden. Doch fehlt noch immer das geeignete Hochzeitskleid. Frau Feldmann hat ständig etwas an ihrer zwölfjährigen Tochter auszusetzen. Das Mädchen beschließt, auszureißen und über den See zu rudern. Fast würde ein Unglück passieren, wenn da nicht der kluge Hund Barry wäre.