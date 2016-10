Luxus und mehr Hans-Peter Haselsteiner

Der Industrielle Hans-Peter Haselsteiner machte mit seinem Baukonzern Milliardenumsätze.

Er meint: "Es ist die Pflicht von Wohlhabenden, einen angemessenen Teil des Reichtums an die Allgemeinheit zurückzugeben." Mit seiner Privatstiftung engagiert er sich in sozialen und kulturellen Projekten, er kaufte die Werke der Essl-Sammlung auf, er investiert in die Renovierung des Wiener Künstlerhauses, ist Hauptsponsor der Erler Festspiele in Tirol und er unterstützt die Hilfsorganisation "Concordia", die von Jesuitenpater Georg Sporschill gegründet wurde.