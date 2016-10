Die Barbara Karlich Show In jedem Mann steckt ein Muttersöhnchen

Während manche Männer meinen, dass eine innige Bindung zur Mutter etwas Bereicherndes ist und auch ihre Partnerinnen darin durchaus Positives sehen, halten andere Männer und Frauen es für fragwürdig, wenn man auch in fortgeschrittenem Alter noch eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter pflegt und sich nicht von ihr lösen kann oder will.

Eva, 66, Pensionistin aus Niederösterreich,

weiß, wie es ist, mit einem "Muttersöhnchen" zusammen zu sein. " Ich bin jahrelang in Konkurrenz zur Mutter meines Partners gestanden. Er ist täglich mehrmals zu ihr gefahren. Sie hat ihm das Butterbrot und den Kaffee fertig gemacht und hat für ihn gekocht. Mittags hat er sich sogar ein Mittagsschläfchen bei ihr gegönnt." Eva hat anfänglich versucht, mit der Mutter mitzuhalten. "Ich habe ihm das Gewand hergerichtet, und zwar so, dass er wirklich nur noch hineinschlupfen musste. Auch beim Kochen habe ich mir immer Mühe gegeben, aber in seine Augen konnte ich es einfach nicht mit der Mutter aufnehmen." Eva ist selbst Mutter eines Sohnes. "Wir haben ein tolles Verhältnis zueinander und sehen uns mindesten einmal pro Woche", erzählt sie.