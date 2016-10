Jofrie , 60-jähriger Selbständiger aus Linz, suchte Anfang August eine Lebenspartnerin: "ein Engerl, das mich beschützt". "Die letzten Jahre bestanden nur aus Arbeit. Jetzt habe ich wieder Zeit, die Firma gebe ich weiter". Sechs Wochen später ist der Geschäftsmann sehr verliebt in eine Wienerin. Sie haben bereits zwei Wellness-Wochenenden genossen und Jofrie hat seine neue Liebe auch mehrmals in Wien besucht. "Ich hätte mir nicht gedacht, dass man sich als älterer Mensch noch einmal so verlieben kann."

Werner, 70-jähriger Pensionist und Laienschauspieler aus Vorarlberg, seit zehn Jahren verwitwet, suchte 2014 eine unternehmungslustige Partnerin, die den Winter mit ihm in Vorarlberg und den Sommer in seinem Haus in Italien verbringen will. "Eine Frau", so der Laiendarsteller, "ist der Schmuck eines Mannes, sein Glückssymbol und sein Maskottchen." Bald nach der Sendung meldete sich Ingrid aus Oberösterreich. "Wir haben schon am Telefon eine Mords-Hetz gehabt!" Sie reisen viel und wenn er im Winter Theater spielt, dann sitzt sie im Publikum und "ist mehr als ein Maskottchen - sie ist die gute Fee" – so Werner. Und Ingrid: "Wir ergänzen uns unheimlich gut!"