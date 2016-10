Universum Die Abenteuer der wilden Tierkinder

Für die meisten Tiere sind gerade die ersten Lebenstage oft die schwierigsten. Von ihren ersten Schritten bis zum Zeitpunkt, an dem sie das sichere Leben an der Seite ihrer Eltern hinter sich lassen, zeigt die berührende BBC-Dokumentation „Die Abenteuer der wilden Tierkinder“ von Sally Thomson (deutsche Bearbeitung: Margarita Pribyl) am Dienstag, dem 4. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 die vielfältigen Herausforderungen, die junge Wildtiere in den unterschiedlichsten Lebensräumen der Erde meistern müssen.

Die Vorbereitung auf das Erwachsenenleben Wildtiere müssen sich vom ersten Tag an ihren Weg durchs Leben gleichsam erkämpfen. Es gilt selbst an genug Nahrung zu kommen, nicht den zahlreichen Raubtieren zum Opfer zu fallen und sich mit der Umgebung und den – nicht immer ganz einfachen – Lebensumständen vertraut zu machen. Dafür müssen sich die Tierjungen ganz schnell alle erforderlichen Fähigkeiten aneignen.



„Universum“ begleitet eine ganze Reihe verschiedener Tierkinder auf ihrem abenteuerlichen Lebensweg in freier Wildbahn – u. a. einen „jugendlichen“ Berggorilla in Uganda, zwei Eisbären in der Arktis oder ein junges Tigerquartett in Indien. Die spielerischen Versuche der Tierkinder, zu jagen oder zu kämpfen, sind oft drollig anzusehen, doch sie sind lebensnotwendig, um im Erwachsenenleben bestehen zu können. Bei manchen Arten spielt auch die strikte soziale Hierarchie eine Rolle – wie etwa bei den Ceylon-Hutaffen. Wer hier die Kindheit heil überstehen will, muss sich an ganz bestimmte Regeln halten: Disziplin ist das Um und Auf.