„Mein größter Schmerz ist, dass meine Tochter wahrscheinlich dadurch, dass ich sie in professionelle Hände gegeben habe, gestorben ist“, sagt Birgit Reiterer. Genau ein Jahr ist das nun her. Die 16jährige Gloria hatte einen schweren depressiven Schub. Weil auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Wiener AKH kein Platz frei ist, kommt sie auf die Erwachsenenstation am Otto Wagner Spital.

Doch dort ist man für jugendliche Patientinnen und Patienten nur unzureichend ausgestattet. Gloria läuft weg und nimmt sich das Leben. Der Mangel an Betreuung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche ist in Wien ebenso eklatant wie seit langem bekannt. Einzelfälle, meint der Krankenanstaltenverbund. Dauerzustand nennt es die Patientenanwaltschaft. Birgit Reiterer treibt nach dem Tod ihrer Tochter nur mehr ein Ziel an: Die Missstände in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufzuzeigen und zu deren Beseitigung beizutragen. Rike Fochler berichtet.