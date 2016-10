heute leben

Vergangenen Sonntag war Erntedank - ein Fest, an dem die Christen Gott für seine Gaben danken. Und sie zu Hause - wofür sind sie dankbar? Oder gehören sie zu jenen Menschen, die ständig raunzen und meinen "Undank ist der Welten Lohn"? Wir haben uns auf dem Viktor Adler Markt in Wien umgehört.

Caritas Präsident Michael Landau möchte in seinem eben erschienen Buch die Menschen zu „Solidarität“ anstiften: „Solidarität“ ist auch der Titel seines Buches, das streckenweise auch viel Persönliches enthält und das man als Plädoyer gegen die vielerorts herrschende Untergangsstimmung verstehen kann. Vielmehr möchte der Caritas Präsident seine Leserinnen und Leser zu einem angstfreien Zugehen auf eine sich verändernde Welt animieren. Wie jeder Einzelne es schaffen kann, diese Welt zu einem besseren Platz zu machen – darüber spricht Michael Landau live im „heute leben“ Studio.

Diese Woche stehen viele Veranstaltungen im zeichen von georg Danzer - Am 7. Oktober hätte Georg Danzer seinen 70. Geburtstag gefeiert - vor 9 Jahren ist er gestorben. Seine Freunde und Kollegen erinnern sich jedes Jahr an ihn, singen seine Lieder - heuer ist es auch der Startschuß zur Danzermania. Wir waren beim ersten der beiden Abende dabei.

Faszientraining mit Nernhard Beidl

Wussten Sie, dass Faszien, die unsere Muskeln und Organe umhüllen, als Sinnesorgan bezeichnet werden? In unseren Faszien befinden sich viele Rezeptoren und Nervenzellen, die unser Gehirn mit Sinnesempfindungen überschütten.

Um die Stärkung dieser Faszien, wie wir sie geschmeidig machen und halten, darum geht es heute mit Fitnesstrainer Bernhard Beidl aus Weiden am See im Burgenland.