Borgia (4) Teil vier

Die französische Streitmacht fällt in Italien ein. Juan erhält eine empfindliche Niederlage während Cesare Erfolge feiert und Lucrezia will endlich die Ehe mit Giovanni Sforza vollziehen und widersetzt sich ihrem Vater....

Inhalt

Rodrigo schlägt Lucrezias Wunsch, eine normale Ehe mit Giovanni Sforza führen zu dürfen, aus, doch Lucrezia missachtet seine Anweisungen. Durch Zufall erfährt Rodrigo, dass Migliorati mit Unterstützung der Orsini für den Angriff auf Giulia verantwortlich zeichnet. Anstatt eine friedliche Lösung anzustreben, lässt Rodrigo zu den Waffen greifen. Einmal mehr versagt Juan als militärischer Befehlshaber, während Cesare als brillianter Stratege glänzt und so in Rodrigos Gunst steigt. Die Franzosen fallen in Italien ein und erheben Anspruch auf das Königreich Neapel, sodass sich die Lage um Rom gefährlich zuspitzt.





Koproduktion ZDF/ORF/EOS PRODUCTIONS