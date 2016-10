ZIB 2

Kanada über CETA-Widerstand verwundert

Kanzler Kern wird morgen nach Brüssel reisen um mit EU Kommissionspräsident Juncker letzte Details zum Freihandelsabkommen mit CETA zu klären. Der kanadische Botschafter in Wien verteidigt im ZIB2 Interview das Freihandelsabkommen, auch Kanada wolle sein Gesundheits- und Sozialsystem schützen. Warum der kanadische Botschafter in Wien von den Widerständen in Österreich "persönlich überrascht" ist, hat er Sonja Sagmeister erzählt.