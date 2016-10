Julia - Wege zum Glück Kapitel 233

Gut gelaunt und mit der Gewissheit, das Richtige zu tun, kehrt Julia nach Südafrika zurück. Schon bei ihrer Ankunft am Flughafen wird ihr klar, wie sehr sie dieses wunderbare Land vermisst hat. Doch als sich Julia endlich am Ziel ihrer Träume wähnt, muss sie erkennen, dass sie erneut ihrem schlimmsten Übel gegenübersteht. In Falkental kommt Birgit ungewollt hinter Viktorias Zerschlagungspläne für die Firma. Sogleich stürmt sie los, um Frederik zu warnen.



Koproduktion ZDF/ORF