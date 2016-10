heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Klimawandel

Das Wetter macht was es will, längst nicht mehr nur im April. Vielen scheint, als wären die Jahreszeiten irgendwie verschoben: Freibäder sind auch im Herbst noch gut gefüllt, Landwirte erleben im Sommer mit Frostnächten böse Überraschungen - und in Skigebieten flutscht auch im Winter kaum mehr etwas ohne Kunstschnee. Kann es sein, dass der Klimawandel, der lange Zeit ein theoretisches Schlagwort war, jetzt erst so richtig spürbar wird? Vanessa Böttcher hat eine der führenden Klimaforscherinnen zum Interview getroffen.