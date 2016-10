heute leben

Garten im Herbst | Medizin: Myosthenia gravis | Zweite Sparkasse | Modell-Flugzeug-Treffen | Das Glasharmonika-Duo | Perry Rhodan-Treffen | Ruth Schneeberger | Stargäste: Nancy Mensah-Offei und Claudia Sabitzer

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Garten im Herbst

Medizin: Myasthenis gravis Es beginnt oft unspezifisch: mit allgemeiner Müdigkeit und Muskelschwäche. Diese Symptome können Zeichen für eine seltene neurologische Erkrankung sein, die in Österreich mindestens 1.600 Menschen betrifft.



Gast im Studio:

Univ. Prof. Dr. Fritz Zimprich, Neurologe, MedUni Wien

Wiener Selbsthilfegruppe für:

Myasthenia Gravis

Tel.: 0664/5842505 oder

0650/6473016 Selbsthilfegruppe Myasthenia Gravis

Zweite Sparkasse Seit heute gehört das so genannte „Basiskonto“ zu den Grundrechten aller EU Staatsbürger. Denn ohne Konto geht heutzutage vom Gehalt bis zur Miete praktisch gar nichts. Bei uns in Österreich feiert dieses Konto für alle schon seinen 10. Geburtstag. So lange gibt es die „Zweite Sparkasse“. Dort bekommen auch jene Menschen ein Konto die von anderen Banken abgewiesen werden.

Modell-Flugzeug-Treffen

Das Glasharmonika-Duo Im 18. Jahrhundert war die Glasharmonika ein wahres Modeinstrument, für das so namhafte Musiker wie W.A. Mozart komponiert haben. Heute ist sie fast vergessen - aber nur fast. Christa und Gerald Schönfeldinger haben die Glasharmonika durch Zufall während ihres Musikstudiums wiederentdeckt und zählen heute zu den weltbesten Interpreten auf diesem Instrument, dem sie virtuos sphärenhafte Klänge entlocken.

Veranstaltungs Tipp:

6.10.2016; Beginn 19:30 Uhr

"25-Jahre Wiener Glasharmonika Duo"

Am Augartenspitz 1

1020 Wien

tickets@muth.at

Info-tel. +43 1 347 80 80

Perry Rhodan-Treffen Wien war am Wochenende das Zentrum der Galaxis und der geeinten Menschheit, denn in Wien trafen sich die Stammleser der Science-Fiction-Serie Perry Rhodan.

Ruth Schneeberger Ruth Schneeberger kennen sie vielleicht aus ihrer Zeit als österreichische Meisterin in der rhythmischen Sportgymnastik und im Halbmarathon in den frühen 90ern. Eine Seltenheit, in zwei Disziplinen an der Spitze Österreichs zu stehen! Das war ihr aber nicht genug, deshalb hat sie danach Jus studiert. Jetzt hat Ruth Schneeberger einen Thriller geschrieben - „Gefallener Mond“.

Stargäste: Nancy Mensah-Offei und Claudia Sabitzer Letzte Woche war Premiere von "Mittelschichtblues" an Wiener Volkstheater. Ein Stück, das 2011 am New Yorker Broadway uraufgeführt wurde, als die Finanzkrise weite Teile der US-Bevölkerung betroffen hat und das seither zu den meistaufgeführten Stücken in den Staaten zählt.