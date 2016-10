Bürgeranwalt

Die U-Bahn Station Wien Stephansplatz wird jeden Tag von 230.000 Personen benutzt, mehr als jede andere. Doch in der Station gibt es nur einen einzigen Aufzug, der an die Oberfläche führt. Ein Missstand, argumentieren Volksanwalt Kräuter und mehrere Behindertenvertreter - denn es kommt regelmäßig zu Wartezeiten vor dem Aufzug und wenn dieser einmal ausfällt, gibt es auch keine Alternativen.

KEINE VERSEHRTENRENTE FÜR UNFALLOPFER Nachgefragt

Die heute 44jährige Frau M. wurde vor 20 Jahren am Weg in die Arbeit bei einem Autounfall, an dem sie keine Schuld hatte, schwer verletzt.



Sie leidet bis heute an den Folgen dieses Unfalls, kann kaum mehr arbeiten und war verzweifelt, weil die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ihr keine Versehrtenrente bewilligen wollte. Nach einem Bericht in Bürgeranwalt gibt es eine überraschende Wende.