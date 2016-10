ZIB

Nur leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit im September/ Verfassungsrichter Johannes Schnizer entschuldigt sich in einem Brief bei den Verfassungsrichtern für seine Äußerung zur Entscheidung des VfGH zur Verschiebung der Stichwahl / Reaktionen zum ungültigen Flüchtlingsreferendum in Ungarn. Dazu eine Live-Schaltung zu unserem Korrespondenten in Budapest / Wirtschaftsminister Mitterlehner zum Standort Österreich / Banken im Umbruch / Demonstrationen in Dresden bei der zentralen Feier zum Tag der deutschen Einheit / Warum die Menschen in Kolumbien den historischen Friedensvertrag mehrheitlich abgelehnt haben / Neues Buch von Bestsellerautor de Waal

Die ZIB auf Facebook