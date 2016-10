Die Wiener Alpen - Abenteuer für Genießer Abenteuer für Genießer

Mit Eva Gruber durchwandern wir das Höllental: Seit 2002 widmet sich die Künstlerin dem Gestalten im öffentlichen Raum. Im Höllental ist sie seit zwei Jahren mit ihren sogenannten „Landart“–Projekten aktiv. Ihr Ziel ist es, die Allgegenwärtigkeit der Kunst darzustellen und die Menschen jederzeit und überall damit zu konfrontieren. Weiter geht es zu Anni Heißenberger, die seit 1987 im Höllental Schafskäse produziert. Was damals mit zwei Schafen begann, ist bis heute auf eine ansehnliche Herde von über 70 Tieren angewachsen. Anni Heißenbergers Schafmilchprodukte sind über die Region hinaus als Delikatessen bekannt. Sie beliefert zahlreiche Spitzengastronomiebetriebe und ausgewählte Händler. In Kirchberg befindet sich das von Marlies Kirchler und Wolfgang Hartl betriebene „Atelier am Stein“. Als Denkfabrik für umfassende Designlösungen vereint es Konzeption, Illustration, Webdesign und Fotografie unter einem Dach und vermarktet hochwertige Produkte aus den Wiener Alpen. So zum Beispiel die Fruchtsäfte des Heurigenbetriebs von Andreas Sederl in Zweiersdorf. Der Betrieb wird ausschließlich von Obstbauern aus der unmittelbaren Umgebung beliefert und produziert unbehandelte, naturbelassene Fruchtsäfte.

Auf den Spuren von altem Handwerk besuchen wir in Rohr im Gebirge den Köhler Peter Wieser. Er widmete sich schon von Kindheit an der fast in Vergessenheit geratenen Kunst, Holz in Kohle zu verwandeln. Früher von der Industrie zum Eisenschmelzen benötigt, findet Holzkohle heute hauptsächlich bei Maronibratern und Hobbygrillern Verwendung. Das komplexe Spiel zwischen Luftzufuhr und Begrenzung im Umgang mit den Kohlemeilern erfordert ein hohes Maß an Erfahrung; Peter Wieser ist einer der letzten Experten auf diesem Gebiet.



Unsere letzte Station ist der Schneeberg: Dort ist eine Fahrt mit der Salamander-Zahnradbahn immer wieder ein Erlebnis. In knapp 40 Minuten überwindet sie 1200 Höhenmeter und bringt den Besucher komfortabel auf die in 1800m gelegene Bergstation. An schönen Tagen sieht man von hier aus nach Wien, zum Neusiedlersee und zu den Gesäusebergen. Wer hier übernachtet, den erwarten traumhafte Sonnenuntergänge und ein beindruckendes Naturerlebnis, wenn die Wolken wie ein Meer über den Berg hereinbrechen.