ZIB

Britische Premierministerin May nennt erstmals Datum für „Brexit“-Antrag / Umstrittenes Flüchtlingsreferendum in Ungarn / Volksabstimmung über Friedensvertrag in Kolumbien / Projektgruppe im Innenministerium soll reibungslosen Ablauf der Präsidentenstichwahl sicherstellen / Nach einem Streit ist in Wien eine junge Frau auf dem Gehweg überfahren worden